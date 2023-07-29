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Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi’nin önemine vurgu yaparak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Ekleme: 29.07.2023 - 15:21 Güncelleme: 29.07.2023 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, mesajında bir kez daha Sıfır Atık hareketinin önemine dikkat çekti.

Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; Dünyanın gördüğü her büyük başarı önce bir hayaldi. Türkiye'de Sıfır Atık hareketini benimseyen milletimizin gayretleriyle hayallerin ötesinde bir başarı elde edildi.

İnanıyorum ki, Danışma Kurulumuz vesilesiyle bu başarıyı küresel bir boyuta taşıyacak, iklim krizi ile mücadeleye güç kazandıracağız.

Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' vurgusu
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