Avcılar Belediyesi HDP'lileri Akbelen'e taşıdı

Muğla Milas'taki Akbelen mevkiinde faaliyet yürüten termik santralin, bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için çalışmalara başlandı. CHP'li milletvekilleri ise bölgeye giderek provokasyona kalkıştı.Özellikle CHP milletvekillerinin bölgede yaşayan köylülerin eylemde bulunduğunu iddia ettiği provokasyonlarda, İstanbul Avcılar Belediyesi'nin resmi servis otobüsleriyle bölgeye insan taşıdığı ortaya çıktı.Gruptakilerin yayımladığı videoda 'Avcılar Belediyesi izin verdi. Buraya Avcılar Belediyesi'yle geldiğimiz ortaya çıkarsa başımız büyük belaya girer' dediği görüldü.Avcılar Belediyesi'nin taşıdığı kişilerin ise HDP bağlantılı Yaşam Savunucuları olduğu belirlendi. HDP'nin güncel adı olan Yeşil Sol Parti sosyal medya hesabından CHP'li Avcılar Belediyesi'nin taşıdığı kişilere ilişkin, 'Akbelen direnişine destek için yola çıkan yaşam savunucularına polis ve jandarma tarafından belirli aralıklarla keyfi bir şekilde GBT yapılıyor. Şuan direniş alanına 11 kilometre kala GBT kontrolleri yüzünden yol trafiğe kapanmış durumda' paylaşımında bulundu.