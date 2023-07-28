Kılıçdaroğlu’na Muğla'da protesto!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, Muğla'nın Milas ilçesindeki termik santralin, bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için yapılan çalışmalarını protesto eden grupla görüşmek için Akbelen'e geldi. Burada köylüler ve çevrecilerle görüşen Kılıçdaroğlu, ağaç kesimine karşı desteğini belirtti. Daha sonra bölgeden ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun, kesim alanına gitmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi.Tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, kesim alanına giderek bir süre alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra geri dönen Kılıçdaroğlu, arabaya binip bölgeden ayrılmak üzereyken, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Çevreciler, Kılıçdaroğlu'na karşı, 'Arabaya değil fabrikaya' şeklinde slogan attı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanına gelen Mahmut Tanal, eylemciler tarafından protesto edildi.Tanal, kendisine 'İyi ki iktidar olamadınız' diyen kadına 'Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün' yanıtını verdi.