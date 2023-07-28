  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,98 - 30,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa'dan rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.992,06 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,81 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,72 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Ekleme: 28.07.2023 - 14:06 Güncelleme: 28.07.2023 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Borsa'dan rekor üstüne rekor
BIST 100 endeksi, 6.992,06 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,93 puan ve yüzde 1,60 değer kazancıyla 6.966,03 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 73,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,88 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,81 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,72 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyon, sınırlı da olsa gerilemeye devam ederken, para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün ise para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Dün Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK) SASA Polyester Sanayi'nin 2 milyon 582 bin 311 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.000 ve 7.100 seviyelerinin direnç, 6.800 ve 6.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu hem Ümit Özdağ hem de Engin Özkoç'a İçişleri Bakanlığı sözü verdi
LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum
Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Gizli protokolün perde arkasını açıkladı: Yüzde 1'lik katkısı olmayanlar yüzünden kaybettik
Avrupa'da kritik temaslar! Bakan Şimşek: Belirleyici konumdayız, Türkiye'yi görmezden gelemezler
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 şehidin katili gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
‘Akbelen Ormanları’nda katliam yapılıyor’ algısı bir bir çürütüldü: Mesele yine ağaç değil
CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! İzmir'de yeni kriz patlak verdi!
'Kama' Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu: Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek
AK Partili İnan'dan Tunç Soyer'e tepki: 'Beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışmaktan başka bir şey değil'
'Zoom' toplantısına katılan Özgür Özel İmamoğlu'nu da sattı
MHP'den CHP'ye Kılıçdaroğlu'na Kurultay göndermesi: Süre dolmuş, zamanı geriye saramayız
Yunanistan alev alev! Kıyamet gibi patlamanın sebebi ne? Uzmanlardan korkutan uyarı
Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti
BM'den teröre destek! Skandal PKK ziyaretinin fotoğrafı ortaya çıktı
PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirildi
Kemer'de orman yangını sürüyor! Hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurabilir
Ticaret Bakanı Bolat: Vatandaşları mağdur edenlere yönelik uygulanan para cezası 361 milyon TL'ye ulaştı
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

Nesli tükenme tehlikesinde! Eskişehir Sivrihisar’da görüntülendi .

Nesli tükenme tehlikesinde! Eskişehir Sivrihisar’da görüntülendi .

Kayıp kripto fenomeni korkunç halde bulundu! Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar…

Kayıp kripto fenomeni korkunç halde bulundu! Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar…

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım