Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürebilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde bugün saat 10.55 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ile karadan, 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Ekiplere bölgedeki vatandaşlar da destek verirken, yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yangını söndürebilmek için müdahalesi devam ediyor.