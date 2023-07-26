Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

Yaklaşık bir yıldır, yaptığı açıklamalar ve paylaşımları nedeniyle partisi tarafından eleştirilen ve en son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etmek için Ankara'ya 'Değişim' adı altında yürüyüş gerçekleştiren Tanju Özcan hakkında kesin karar Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verildi ve partiden ihraç edildi.Özcan bu kararı arkadaşları ile birlikte gittiği Bodrum'da tatilde öğrendi. Özcan, geçtiğimiz günlerde 4 günlük rapor almış ve karar 4 gün ertelenmişti. Özcan'ın İYİ Partiye geçmesi konuşulmaya başlanırken, tatilde konu hakkında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.Seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan ve partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatmıştı.Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüse de sesini, 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na duyuramayan Tanju Özcan, söz konusu eleştirilerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.Hatta Özcan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınlamıştı.'İyi dinleyin lütfen' başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili 'Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var' ifadelerinin kullanıldığı ses kaydında Özcan, 'Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var.' dedi.