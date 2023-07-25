Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti. 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün yumruk atan isim olduğu iddia edildi.Sarıgül, saldırıyla ilgili, "Parlamento çatısı altında böyle bir olayın yaşanması son derece üzüntü verici. Eski bir milletvekili arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum" açıklamasını yaptı.Tüysüz, CHP'nin 2005'teki olaylı kurultayında Divan Başkanı Şinasi Öktem'i yumrukladıktan sonra partisinden istifa edip Anavatan Partisi'ne katılmıştı.