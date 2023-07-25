  • USD: 26,93 - 26,97
  • EURO: 29,78 - 29,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül,'ün CHP grup toplantısı sonrası meclis kulisinde eski milletvekili Turan Tüysüz'ün yumruklu saldırına uğradığı bildirildi.

Ekleme: 25.07.2023 - 14:42 Güncelleme: 25.07.2023 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti. 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün yumruk atan isim olduğu iddia edildi.

Sarıgül, saldırıyla ilgili, "Parlamento çatısı altında böyle bir olayın yaşanması son derece üzüntü verici. Eski bir milletvekili arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

Tüysüz, CHP'nin 2005'teki olaylı kurultayında Divan Başkanı Şinasi Öktem'i yumrukladıktan sonra partisinden istifa edip Anavatan Partisi'ne katılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Halk TV ile yapılan anlaşmayı görmezden geldi, pişkin pişkin 'Basın özgürlüğü yok' dedi! Kılıçdaroğlu vatandaşın aklıyla alay etti...
Bakımevindeki görüntüler kan dondurmuştu! Savunmasını duyan şoke oldu: Sevecen şekilde…
Karşıyaka Mezarlığı'nda skandal görüntüler: Melih Gökçek ortaya çıkardı!
Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde 'Fahiş fiyat'a dur denecek
Seçmeni böyle kandırmışlar! Hüsnü Mahalli’den 8’li koalisyona şok suçlama: Göz göre göre yalan söylediler…
Vedat Işıkhan: Toplu Sözleşme görüşmelerini uzlaşmayla sonlandıracağız
Ev sahibi kiracı ilişkisinde yeni dönem! Bakan Tunç '1 Eylül'de başlıyor' diyerek duyurdu: Zorunlu olacak!
Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın aldığı kararları değerlendirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! 'Hepatit A aşısı yok' iddialarına son nokta
Yerinde dönüşüm başlıyor! İlk temel Malatya'da atılacak
Türkiye başarı hikayesi yazıyor! Başkan Erdoğan duyurdu: Tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmesine imza attık
Mansur Yavaş belediyeyi batırdı! Maaşları bile ödeyemeyen CHP’li başkana tepki yağdı…
FETÖ İYİ Parti'yi dizayn ediyor: Meral Akşener'in veliahtını hazırladılar
Fatih Portakal: Bizi kandırdılar sizlerden özür dilerim
CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum
Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!
Skandal görüntüler ortaya çıkmıştı: Gece saatlerinde tahliye edildi
Ümit Özdağ'dan gizli anlaşmaya tepki gösteren muhalefet liderlerine: Hepinizin haberi vardı!
Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri!

Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri!

İzmir’de tarihi keşif: 8 bin yıl önce bu yüzden kullanıyorlardı!

İzmir’de tarihi keşif: 8 bin yıl önce bu yüzden kullanıyorlardı!

Twitter'ın 'X' ile başı dertte! Yüzlerce dava açılabilir

Twitter'ın 'X' ile başı dertte! Yüzlerce dava açılabilir

Uçurumun kenarında kendiliğinden oluştu: Dünyada nadir görülüyor duyan şifa için Türkiye'ye geliyor

Uçurumun kenarında kendiliğinden oluştu: Dünyada nadir görülüyor duyan şifa için Türkiye'ye geliyor

Bozkırın ortasında görenler hayran kalıyor: 'Burada tutmaz' diyenlere aldırış etmedi

Bozkırın ortasında görenler hayran kalıyor: 'Burada tutmaz' diyenlere aldırış etmedi

Çocuklarınızı bundan koruyun! Youtuber Dila Kent'in videolarına tepkiler çığ gibi: Ahlaksızlığı böyle normalleştiriyor...

Çocuklarınızı bundan koruyun! Youtuber Dila Kent'in videolarına tepkiler çığ gibi: Ahlaksızlığı böyle normalleştiriyor...