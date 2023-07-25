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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle 6.721,45 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,58 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 1,50 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Ekleme: 25.07.2023 - 10:10 Güncelleme: 25.07.2023 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne yükselişle başladıAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,31 puan artışla ve yüzde 0,39 değer kazanarak 6.721,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,58 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 1,50 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazancıyla 6.695,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.807,95 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlayacak yoğun merkez bankası para politikası kararları öncesi temkinli seyrin sürdüğünü ifade ederek, Çin'in ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizliklerin de devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Çin Politbüro'nun emlak sektörü için 'politikaları zamanında ayarlama ve optimize etme' sözü vermesinin ardından pay piyasalarında risk iştahı arttı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ABD'de tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.800 ve 6.900 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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