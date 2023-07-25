Adana'da yeni deprem
Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak bildirdi.
Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak bildirdi.
Korkutan deprem Kozan ilçesinde meydana geldi.
3.9 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA!
Adana Kozan'da 10.48'de 3.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
Korkutan deprem Kozan ilçesinde meydana geldi.
3.9 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA!
Adana Kozan'da 10.48'de 3.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.