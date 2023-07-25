Adana'da yeni deprem

Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak bildirdi.

Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak bildirdi.Korkutan deprem Kozan ilçesinde meydana geldi.Adana Kozan'da 10.48'de 3.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.