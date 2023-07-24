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Beyaz Gazete
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Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekleme: 24.07.2023 - 16:41 Güncelleme: 24.07.2023 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da orman yangını
Saruhanlı'nın kırsal Hatıplar Mahallesi'ndeki ormanda saat 13.30 sıralarında yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 39 arazöz, 6 uçak, 5 helikopter, 4 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manisa'da orman yangını
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