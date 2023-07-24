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Kahramanmaraş’ta 21 hektar alan yandı

Kahramanmaraş’ta Kazma bağları mevkiindeki ormanda dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekleme: 24.07.2023 - 09:13 Güncelleme: 24.07.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş’ta 21 hektar alan yandı
İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler evlere de sıçradı. Yangın, ekiplerin 5 saat süren çalışması sonunda kontrol altına alındı. Yangında bazı evlerin yanı sıra 6 hektarı orman, 15 hektarı da bağ ve bahçe arazisi olmak üzere toplam 21 hektar alan yandı.

Uludağ'ın eteklerinde yangın

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bulunan Balaban mevkiindeki ormanlık alanda da akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler gelerek alevlere müdahale etti. Yangın iki helikopter, altı arazöz, bir ilk müdahale aracı, iki su tankeri ve 42 personelin müdahalesi sonucu üç saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Rus uçakları görevde

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın da kısa sürede yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz ve 3 dozerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İki hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Twitter hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Muğla Milas'taki yangın ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.Bu yangında Rusya'dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçakları da görev yaptı. Ormanın kahramanları gece gündüz görev başında” bilgisini verdi. Antalya, Kepez'de bir elektrik direğinden çıkan kıvılcım boş arazideki ağaçlara sıçramasıyla çıkan yangın da kontrol altına alındı.
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