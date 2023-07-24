Beykoz'da bina alev alev yandı

İstanbul Beykoz'da iki katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın önce binanın çatısına sonra da bitişiğindeki gecekonduya sıçradı. Yangın güçlükle söndürülürken bina ve gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 06.45 sıralarında İncirköy Mahallesi Derman Çıkmazı'nda bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına ardından da bitişiğindeki gecekonduya sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bina ile alevlerin sıçradığı gecekondu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis inceleme başlattı. Yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.