Muğla Milas'ta orman yangını çıktı

Türkiye son yılların en sıcak günlerini geçiriyor. Bu günlerde de orman yangınları artış göstermeye başladı.Ekipler yangınlara hızla müdahale ediyor ancak kısa süre içerisinde başka bir bölgede yangın başlıyor. Bu defa ise Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.Milas-Ören Mahallesi arasında yer alan Demircimler Mahallesi Hayıtlı Mevkisinde saat 13.06’da orman yangını başladı.Yangının hemen ardından bölgede konuşlu helikopter ve uçaklar havadan, yer ekipleri arazözler ile karadan yangına müdahale ediyor.