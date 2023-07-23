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KPSS bugün 2 oturumda yapılacak

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı için geri sayım sona erdi. 2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün tüm Türkiye genelinde yapılacak. KPSS lisans sınavlarına girecek olan binlerce memur adayı ise sınavın kaç dakika olduğunu ve kaç soru sorulacağını merak ediyor.

Ekleme: 23.07.2023 - 12:01 Güncelleme: 23.07.2023 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
KPSS bugün 2 oturumda yapılacakÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylar 80 soruyu 100 dakikada cevaplayacak.

Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için sınav günü nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti. Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.
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