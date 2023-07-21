Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması...

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ' Tahıl koridoru Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı için kullanıldı' denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Koridoru ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.



Rusya yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz Tahıl Koridoru'nu Kırım Köprüsü'ne saldırıda kullandığını iddia etti.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, tahıl koridoruna ilişkin açıklama yaptı.



"Artık Karadeniz Tahıl Koridoru diye bir şey yok" diyen Verşinin, Rusya'nın yeni tahıl ihracat yolları üzerinde çalıştığını açıkladı.