Canan Kaftancıoğlu, görevini bırakacağını açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il başkanlığı görevini devredeceğini açıkladı. 1,5 ay sonra görevini bırakacağını duyuran Kaftancıoğlu, "Devrediyorum ve rahatlıyorum." dedi.

CHP'de "değişim" ve "zoom toplantısı" tartışmaları devam ediyor. Bu tartışmaların gölgesinde, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 1,5 ay sonra görevini devredeceğini açıkladı. Fatih Altaylı'ya konuşan Kaftancıoğlu, "1,5 ay sonra il başkanlığını devrediyorum ve rahatlıyorum." dedi.



"DÜZGÜN'ÜN GÖREVDEN ALINMASININ EKREM BAŞKAN'LA YAKIN OLMASIYLA ALAKASI YOK"



5 yıllık görev süresi boyunca sadece 3 ilçe başkanını görevden aldığının altını çizen Kaftancıoğlu, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ü görevden alması üzerine gelen eleştirilere yanıt verdi.



"İlkinde, bir genç kız 2 kez bir ilçemize üyelik için başvuru yapmış. İkisinde de reddetmişler. Yapmamışlar. Beni aradı. Ben de 'Git üçüncü defa başvur. Eğer yine almazlarsa orada çaycı, odacı, kimi bulursan şahit yap, tutanak tut' dedim. Yine üye yapmamışlar. Bunun üzerine ilçe başkanını aradım." diyen CHP İl Başkanı, başkanın gerekçe sunmadan keyfi bir davranıl içinde olması nedeniyle görevden aldığını ifade etti.



İkinci olarak Beyoğlu İlçe Başkanı'nı da görevden aldığını ve şimdi ise Beykoz İlçe Başkanı'nın görevden almasının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olmasıyla alakası olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu şöyle devam etti:



"Şimdi beni suçladıkları ise, Beykoz İlçe Başkanı'nın görevden alınması. Ben ilçe başkanı Aydın Düzgün'ü sözde muhalif olduğu için görevden almışım. Yalan. Aydın Bey, Cumhurbaşkanlığı sürecinde Muharrem İnce'nin bayraktarıydı. İmza kampanyası için canhıraş çalıştı. Alacak olsam o zaman alırdım. Almadım. Güldük, takıldık. Çok da iyi adamdır. Tanısanız çok seversiniz. Ben de çok severim. Ama daha sonra aldım görevden. Daha doğrusu almaya kalkıştım. Partiye yeni üye olan bir kişinin evine gidip adamı korkutmuşlar. 'Üyeliğin usulsüz, istifa etmezsen başına iş açılır' demişler. Adam da korkup istifa etmiş ve başıma bir iş gelir mi diye sormak için bizi aramış. Duyunca çok öfkelendim. Seçim çalışması için ev ziyareti yapmayan tembeller üye korkutmak için evlere gidiyorlar. Daha neler. Hemen görevden almaya kalkıştım. Onursal Adıgüzel devreye girip genel başkana gitmiş. Kemal Bey beni aradı. 'Alma' dedi. 'Siz öyle diyorsanız almam' dedim. Almadım. Ama 1,5 ay önce kendisinin de bildiği, partide de çok kişinin bildiği bir nedenle kendisini görevden aldım. Görevden almamın Ekrem Başkan'la yakın olması ile alakası yok. Ayrıca yakın olsa ne yazar, olmasa ne yazar. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yakın tek ilçe başkanı o mu da, onu alayım. Daha pek çok başkan var. Onları niye almamışım da Aydın Düzgün'ü almışım."



