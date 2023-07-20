Bakan Tekin duyurdu: 81 ilde başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlerin YKS adaylarına tercih döneminde danışmanlık vereceğini açıkladı.Bakan Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“MEB ailesi olarak YKS tercih sürecinde öğretmenlerimizle genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 27 Temmuz'dan itibaren 81 ilimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimize tercihler için danışmanlık verecek.”