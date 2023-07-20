  • USD: 26,90 - 26,94
  • EURO: 30,18 - 30,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Tekin duyurdu: 81 ilde başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “27 Temmuz'dan itibaren 81 ilimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimize tercihler için danışmanlık verecek” dedi.

Ekleme: 20.07.2023 - 12:19 Güncelleme: 20.07.2023 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Tekin duyurdu: 81 ilde başlıyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlerin YKS adaylarına tercih döneminde danışmanlık vereceğini açıkladı.

Bakan Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“MEB ailesi olarak YKS tercih sürecinde öğretmenlerimizle genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 27 Temmuz'dan itibaren 81 ilimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimize tercihler için danışmanlık verecek.”
MSB kaynaklarından tahıl koridoru açıklaması: Rus heyet İstanbul'dan ayrıldı
İBB’nin hatası statiğini bozdu: İstanbul'un tarihi yapısı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? 'Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…'
Bergüzar Korel, 'Çarşafın bana değiyor' diyen kadına tepki gösterdi
zmir Metro A.Ş’de grev kapıda! CHP'li Tunç Soyer İzmir'i kaosa sürüklüyor
CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! 'Paralel genel başkan kabul edilemez'
PKK’ya büyük darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı
CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan darbe toplantısına ilk tepki: Nutku tutulmuş!
Sızdırılan zoom toplantısında adı ihanetle anılan Özgür Özel'den ilk açıklama
Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Erdoğan'ın uçağı inmeden talimat verdiler: Hazır olun!
Kıbrıs zaferin yıldönümü Ercan'la taçlandırılıyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Bakan Özhaseki 'Kaybedecek 1 saniyemiz yok' diyerek duyurdu! Yeni bir İstanbul kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi: Bileklik detayı dikkat çekti
Türkiye ile BAE arasında ortak mutabakat metni imzalandı: 50.7 milyar dolarlık anlaşma
Kirazlı metrosundan dumanlar yükseldi! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti...
CHP'den İmamoğlu'nun gizli toplantısına zehir zemberek sözler: Partimizin hiyerarşisini dikkatte almayan bu toplantıdan haberimiz yoktu
Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam! Adanın çehresi değişecek! Başkan Erdoğan hizmete alıyor
BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...
Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Uzayda herkesi şaşırtan keşif: İki yüzlü ve tuhaf görünümlü

Uzayda herkesi şaşırtan keşif: İki yüzlü ve tuhaf görünümlü

Google, haber makaleleri yazabilen yapay zeka aracını test ediyor

Google, haber makaleleri yazabilen yapay zeka aracını test ediyor

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!