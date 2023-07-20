Bakan Tekin duyurdu: 81 ilde başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “27 Temmuz'dan itibaren 81 ilimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimize tercihler için danışmanlık verecek” dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlerin YKS adaylarına tercih döneminde danışmanlık vereceğini açıkladı.
Bakan Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“MEB ailesi olarak YKS tercih sürecinde öğretmenlerimizle genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 27 Temmuz'dan itibaren 81 ilimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimize tercihler için danışmanlık verecek.”