  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

THY'den yeni rekor! Bayram dönüşü günlük yolcu sayısı 300 bini aştı

Bayram tatilinin son gününde Türk Hava Yolları 309 bin yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza attı.

Ekleme: 2.07.2023 - 17:48 Güncelleme: 2.07.2023 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
THY'den yeni rekor! Bayram dönüşü günlük yolcu sayısı 300 bini aştıKurban Bayramı tatili bugün sona eriyor.

Milyonlarca vatandaş geçtiğimiz cumartesi tatil için yollara düşmüştü.

Tatilciler iki gün önce de dönmeye başladı.

Yurdun dört bir yanında yollarda büyük bir yoğunluk yaşanırken aynı yoğunluk havayolunda da gerçekleşti.

Öyle ki Türk Hava Yolları tarihinde bir ilki gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı.

Bugün planlanan yolcu ve uçuş sayısını açıklandı.

"İlk defa günlük yolcu sayısında 300 bin eşiğini așıyoruz"
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Bugün THY tarihinde ilk defa günlük yolcu sayısında 300 bin eşiğini așıyoruz. Planladığımız 1765 seferde 309 bin üzeri yolcumuzu misafir edeceğiz. Tüm kapasitemizi hizmete verdiğimiz bayram dönüşünde, iç hatlarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı. Hayırlı, güzel yolculuklar.

Bayram öncesinde de rekor kırdı
THY, Kurban Bayramı öncesinde 23 Haziran'da da bin 664 sefer ile 285 bin 877 yolcu taşıyarak günlük uçuş ve yolcu rekorunu kırmıştı.
Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Adalar’da çöp yığınları içinde denize girdiler: Bölge halkı CHP'li belediyeye isyan etti
Sıcak diplomatik yaz: Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşım
NASA ile iş birliği! Türkiye uzayda da söz sahibi olacak
Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Mustafa Varank'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki: Kinlerinden 'deep' hasta oldular
Fransa'daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris'te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu
Wagner'in isyanının ardından Putin'den kritik hamle: Asker maaşlarına zam yaptı
Rize-Artvin Havalimanı'na yurt dışından turizm amaçlı ilk sefer gerçekleşti
Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Osmangazi Köprüsü 7 yaşında! Kurban Bayramı'nda yeni rekor kırıldı
Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
Yunan gazeteden skandal iddia! ABD heyetini işaret ettiler: Türkiye’de boğazların isimleri değiştirilsin!
CHP heyetinden bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek ziyareti! 'Yarın da gideceğiz'
Tanju Özcan değişim ve adalet yürüyüşünü pazartesi günü başlatıyor: Kılıçdaroğlu’na başkaldırıyorum
Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
CHP ve İYİ Parti’den ayrılan isimler hakkında şok iddia: Yeni parti kuracaklar…
2 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

2 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Üzerinden araba geçtikçe değerleniyor: Metrekaresi 200 dolar

Üzerinden araba geçtikçe değerleniyor: Metrekaresi 200 dolar

Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum

Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!