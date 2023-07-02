Şanlıurfa’da korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğünün yanındaki çalılık alanda yangın çıktı. Saat 23.00 sıralarında kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın da devam ettiği öğrenildi.