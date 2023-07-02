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İstanbul'da terör operasyonu: 9 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler terör örgütü mensubu 9 kişi ve örgüte ait dijital materyaller ve çeşitli çapta 72 mermi ele geçirdi.

Ekleme: 2.07.2023 - 11:18 Güncelleme: 2.07.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da terör operasyonu: 9 kişi yakalandıEmniyet güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Sınır bölgelerinde yapılan operasyonlar, şehir içi baskınlarla destekleniyor.

Son olarak operasyonun adresi İstanbul.

9 terörist yakalandı
Ekipler, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon düzenledi.

Örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında yer alan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, örgüt içerisinde oldukları dönemde çekildiği fotoğrafları ortaya çıkan şüphelilere baskın yapıldı.

Kent genelinde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Örgüte ait materyaller bulundu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda dijital materyaller ve çeşitli çapta 72 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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