  • USD: 26,90 - 26,94
  • EURO: 30,18 - 30,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adli tatil yarın başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Ekleme: 19.07.2023 - 16:16 Güncelleme: 19.07.2023 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Adli tatil yarın başlıyorYargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak.

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
Kirazlı metrosundan dumanlar yükseldi! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti...
CHP'den İmamoğlu'nun gizli toplantısına zehir zemberek sözler: Partimizin hiyerarşisini dikkatte almayan bu toplantıdan haberimiz yoktu
Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam! Adanın çehresi değişecek! Başkan Erdoğan hizmete alıyor
BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na şarkılı gönderme: Tutmayın yol verin gidene
Yatırımcının gözdesi Türkiye olacak: Yeni anlaşmalar yakın! 'Körfez Seferi'nde son durak BAE
CHP MYK olağanüstü toplandı: Sızdırılan toplantıda bulunan üyelerin istifası istenecek
İmamoğlu'ndan 'gizli toplantı' ile ilgili ilk açıklama
Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek
CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş’tan 'değişim' çağrılarına olay gönderme: Önce kendilerinden başlayabilirler
Seyir halindeki metrobüste korku dolu anlar: Yangın paniğe neden oldu!
'Erdoğan için yarışıyorlar' ABD'li dergiden çarpıcı Türkiye analizi…
Çanakkale'de yanan alanlar havadan görüntülendi
CHP’li belediye ‘Çuval’ladı! Kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm
İsrail basını, dikkat çeken başlıkla Türkiye'nin atağını yazdı
Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var
Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti
Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı
CHP'de gizli darbe toplantısı! İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa oldu
Savcı mütalaasını açıkladı: Merdan Yanardağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten sekiz yıl iki aya kadar hapis talebi
Görünmeyeni görünür hale getiriyor: Türkiye'de bir ilk ERALP envantere giriyor

Görünmeyeni görünür hale getiriyor: Türkiye'de bir ilk ERALP envantere giriyor

Perşembe gününe dikkat! Dünya'yı vuracak: Haftalarca sürme ihtimali var...

Perşembe gününe dikkat! Dünya'yı vuracak: Haftalarca sürme ihtimali var...

Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!

Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!