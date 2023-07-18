Lice ve Tunceli’de orman yangını

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal Arıklı ve Dibek mahalleleri yakınında orman yangını dün gece geç saatlerde başladı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Yaklaşık 25 hektarlık alanda meydana gelen yangın ihbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice Belediyesi, Bingöl'ün Genç Belediyesi'nden itfaiye ile jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi.Dün geceden beri başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu arada, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü. Aşağıoyumca köyü mevkisindeki meşe ormanlarıyla kaplı arazide, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmaları başladı.