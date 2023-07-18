İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde ticareti yapılan iki adrese operasyon yaptır. Y.E.O., N.A. ve A.T. isimli üç uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dört hassas terazi, üç cep telefonu, üç bin 120 lira nakit para, sekiz farklı türde toplamda bir kilo 456 gram uyuşturucu madde ve 71 uyuşturucu madde ele geçirildi. Üç uyuşturucu madde satıcısı da "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.