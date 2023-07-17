Bir orman yangını da Adana'da çıktı

Bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yurdun dört bir yanından alevler yükseliyor.İzmir, Muğla, Çanakkale, Mersin, Hatay ve şimdi de Adana...Karaisalı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyip, ormana sıçradı.Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.Ekipler, 2 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 70 personelle alevlere müdahale ediyor.