Başkan Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaşımında, '15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun' ifadeleri yer aldı.