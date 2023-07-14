Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Döğüşbelen Mahallesi Zaferler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.