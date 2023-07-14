Mersin'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kesici ve delici alet, BTK tarafından yasaklanmış telsiz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.Adresinde bulunmayan 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kesici ve delici alet, BTK tarafından yasaklanmış telsiz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.