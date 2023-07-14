Başkan Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.