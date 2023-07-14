ABD'den Türkiye açıklaması...

Vilnius'taki NATO Zirvesi'nden NATO ittifakının daha güçlü, büyük ve daha birleşik çıktığını vurgulayan Blinken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk etmeye olan taahhüdünü müttefiklerin coşkuyla karşıladığını belirtti.Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de sürekli temas halinde olduğunu, Cakarta'da da görüştüklerini aktardı. İsveçli yetkililerle de temas halinde olduğunu anlatan Blinken, İsveç'in katılım sürecinin bir an önce tamamlanması için Türkiye'yi teşvik ettiklerini ifade etti.