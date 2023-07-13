Gram altın rekor kırmaya devam ediyor

Gram altın bugüne de rekor kırarak başladı!ABD'de açıklanan ve beklentilerden fazla yavaşlayan enflasyon rakamları altına yaradı!Beklentilerden fazla yavaşlayan enflasyon rakamlarının dolara olan talebi düşürüp altına olan talebi artırmasıyla gram altın bugüne rekor seviyeden başladı.13 Temmuz 2023 sabahında ons altın 1956 dolardan işlem görüyor.Altının ons fiyatının dünya piyasalarında artmasıyla birlikte gram altın da bin 650 liraya çıkarak yeniden rekor seviyeye yükseldi.Altında bu yılki toplam değer kazancı yüzde 50'yi buldu.Güncel altın satış fiyatları:Çeyrek altın 2721 liraYarım altın 5440 liraCumhuriyet altını 10832 liraGremse altın 27026 liradan el değiştiriyor.Dolar kuru 26,09 TL'deki seyrine devam ederken, Euro ise yükselişini sürdürüyor. Euro bugüne 29,1274 TL'den başladı.Özellikle euro'daki yükseliş dikkati çekiyor. Euro'nun yükselişi 26 Mayıs'tan bu yana yüzde 35 oldu. Doların 26 Mayıs'tan bu yana gerçekleşen yükselişi ise yüzde 31,69 oldu.