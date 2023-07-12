  • USD: 26,07 - 26,12
  • EURO: 28,69 - 28,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle KKTC ziyaretinin ardından Ercan Havalimanı’ndan kalkan uçak ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Ekleme: 12.07.2023 - 09:46 Güncelleme: 12.07.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek. Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek.
Boğaz’da devasa korsan inşaat: Mührü söküp çalışmaya devam ettiler
Özcan’dan Son Uyarı: “Personelin Hakkını Verin Ankara'yı Kaosa Sürüklemeyin”
NATO Zirvesi'nde Zelenski'nin fotoğrafı dikkat çekti
Alman Bild: Erdoğan, her zamankinden daha güçlü
Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Milli muharip uçağın testleri başladı: İlk uçuş tarihi belli oldu
Türklere ve göçmenlere yönelik söylediği sözler kan dondurdu! 'Türk maymunlar' diyen Finlandiyalı Bakan'dan özür
Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok: Partililer tepki gösterdi... Odası bile basıldı!
Erdoğan - Biden zirvesi dünyanın gündeminde: Tarihi görüşme
Ek bütçe yara saracak! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz detayları paylaştı
CHP İstanbul'u kaderine terk etti: Kadıköy'ü çöp götürüyor
AK Parti'den emekliye seyyanen zam talebiyle ilgili açıklama: Mümkündür
NATO'dan Vilnius Zirvesi Bildirisi: Ortak mücadele vurgusuyla terör kınandı
Türkiye'nin diplomasi zaferini İngiltere merkezli Middle East Eye yazdı: Erdoğan isteklerini kabul ettirdi
PKK elebaşı Duran Kalkan bebek katili Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı
Türk düşmanı ABD'li Senatör Menendez'in son çırpınışları! Bakın Türkiye'ye F-16 vermemek için şimdiki bahanesi ne?
Bakan açıkladı: 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tanju Özcan’dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…
Tüm dünyanın gözü burada: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği...
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Mars'la ilgili inanılmaz keşif: 400 bin yıllık deliller gerçeği ortaya çıkardı

Mars'la ilgili inanılmaz keşif: 400 bin yıllık deliller gerçeği ortaya çıkardı

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu