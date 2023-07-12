Osmaniye’de orman yangını: Ekipler müdahaleye başladı

Alınan bilgiye göre, Kadirli'nin Taşköprü mevkiinde orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden yöre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, Kadirli Orman İşletme ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede gelen ekiplere havadan helikopterle destek de verildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.