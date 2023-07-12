Muğla'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor!

Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.