Muğla'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor!
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor...
Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.