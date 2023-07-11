Eskişehir’de orman yangını

Alınan bilgiye göre, Sarıcakaya ilçesi Mayıslar mahallesinde bulunan Sarıcamderesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören gözlem kulesi görevlileri durumu yetkililere iletti.Kısa sürede bölgeye ulaşan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşık 1 hektarlık alanda devam eden yangına 4 arasöz, 2 itfaiye su tankeri ile müdahale ediyor.