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Borsa rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 artışla 6.371,22 puan ile rekor seviyeden başladı. Dün yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

Ekleme: 11.07.2023 - 10:13 Güncelleme: 11.07.2023 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Borsa rekorla başladıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 artışla 6.371,22 puan ile rekor seviyeden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,80 puan artışla ve yüzde 1,61 değer kazanarak 6.371,22 puana çıktı.

EN FAZLA BANKACILIK KAZANDIRDI
Bankacılık endeksi yüzde 2,25 ve holding endeksi yüzde 1,62 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

REKORLA KAPANMIŞTI
Dün yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

NATO ZİRVESİ'NDE TÜRKİYE RÜZGARI
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın 'şahin' adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazandığını söyledi.

Analistler, bugün Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentileri endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa rekorla başladı


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