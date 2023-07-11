Adana'da orman yangını

Karaisalı'nın Akgedik mevkiinde saat 15.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı.Yangına iki helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale eden orman ekipleri, karadan da yangın söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.