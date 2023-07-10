Başkan Erdoğan, Joe Biden ile görüşecek

NATO Zirvesi yarın başlıyor.Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da yapılacak Zirve öncesinde liderler bu şehre gitmeye başladı.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'da.Erdoğan burada ortak toplantılar dışında birçok liderle görüşme gerçekleştirecek.Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme tarihi de merakla bekleniyordu.Görüşmenin tarih ve saat belli oldu.Erdoğan ve Biden, yarın akşam saat 18.00'de bir araya gelecek.Yüz yüze görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konular ayrıntılı şekilde ele alınacak.Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, NATO'nun genişlemesi, İsveç'in üyeliği ve Ukrayna-Rusya savaşının da görüşmede ele alınması bekleniyor.