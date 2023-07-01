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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Ekleme: 1.07.2023 - 10:21 Güncelleme: 1.07.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni raporuna göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 19°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 21°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ISPARTA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 21°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 16°C, 25°C

Öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, 26°C

Öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Öğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 29°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 25°C

Öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


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