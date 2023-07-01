Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni raporuna göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İşte il il hava durumu...Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 16°C, 33°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 19°C, 29°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 16°C, 31°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ 21°C, 27°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 14°C, 29°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 20°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 17°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 22°C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutluANTALYA 25°C, 31°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutluISPARTA 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluMERSİN 25°C, 33°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 14°C, 28°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 12°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ 10°C, 28°CAz bulutlu ve açıkKONYA 17°C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 27°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 11°C, 27°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 21°C, 27°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 16°C, 27°CAz bulutlu ve açıkÖğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 16°C, 25°CÖğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 26°CParçalı bulutluTOKAT 12°C, 27°CParçalı bulutluTRABZON 18°C, 26°CÖğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI 10°C, 24°CParçalı bulutluERZURUM 9°C, 22°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 14°C, 29°CAz bulutluVAN 13°C, 25°CÖğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 34°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 21°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 22°C, 30°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 24°C, 35°CAz bulutlu ve açık