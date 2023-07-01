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Bursa'da araç şarampole devrildi: 6 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 1.07.2023 - 22:03 Güncelleme: 1.07.2023 - 22:03 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da araç şarampole devrildi: 6 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde saat 19.30 sıralarında İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yol üzeri Arapoturağı mevkiinde, Domaniç'den İnegöl'e seyir halinde olan Ahmet U. (19) yönetimindeki 41 ANJ 878 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yan yatan araçta 6 kişi yaralandı

Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlanarak yan yattı. Kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Yasemin A. (26), 2 yaşındaki Mehmet Akif S., Sevda U. (51), Arife S. (25), 7 yaşındaki Furkan A. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da araç şarampole devrildi: 6 yaralı
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