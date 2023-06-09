İMAMOĞLU İSYAN BAYRAĞI AÇTI

Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı, bugünkü köşe yazısında CHP kulislerinde konuşulanları kaleme aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıktan Kılıçdaroğlu’na bayrak açtı.

“Şunun altını çizelim: Ne yazık ki, 9 yılda üst üste üç kez cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız: Yani aynı şeyleri yapıp, yol yürüme gafletine kapılamayız…”

İmamoğlu muhabirlere yaptığı açıklamada böyle konuştu. Yetmedi açık açık değişim dedi.

“Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. Bunu toplum tarifliyor. İnsanlar istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz ve her kesimin ne ses çıkarttığını ne istediğini anlamamız şart…”

Kulislerde dolaşan iddiaya göre İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında büyük bir gerginlik hakim.

Kılıçdaroğlu’nun bir daha İmamoğlu’nu aday göstermeyeceği yerine Sarıgül isminin öne çıktığı konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu “demokrat dede”likten “hain dede”ye dönüştü bile muhalif çevrelere göre.

Seçim boyunca dedem aşağı dedem yukarı diyen yazarlar Kılıçdaroğlu’na köşelerinden vurdukça vuruyor.

CHP lideri ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etme arzusunda.

Eğer yerel seçimlere kadar böyle devam edilirse CHP İstanbul ve Ankara’yı alırsa Kılıçdaroğlu bir beş yıl daha koltuğundan ayrılmaz.

Ama bu süre zarfı içerisinde İmamoğlu’nun parti kurma ihtimalinin yanı sıra İyi Parti’nin de ittifak kurmama ihtimali var.

Eğer yerel seçimlerde ittifak kurulmazsa Kemal Bey’in kafasındaki planlar çökebilir.

Ya da kurultaya gidilerek yine Kılıçdaroğlu seçilirse bu kez İmamoğlu partide “hain” diye nitelendirilebilir.

İmamoğlu’nun yakın çevresinin “kadro hareketi kurmalısın” baskısını yaptığı iddia ediliyor.

Peki; muhalefet cephesindeki tüm bu karışıklıklar yerel seçimlere nasıl etki eder?

1-) AK Parti İstanbul il başkanının davetlisi olarak katıldığım toplantıda Osman Nuri Kabaktepe “karşımıza kim çıkarsa çıksın kazanacağız” dedi.

2-) Sayın Kabaktepe’ye bizzat sordum. “Rahmetli Kadir Topbaş İstanbul’un ağabeyi olarak nitelendiriliyordu. Siz de şimdi teşkilatların ağabeyi olarak biliniyorsunuz. Sayın Murat Kurum ve Sayın Tevfik Göksu’nun isimleri adaylık için geçiyor ancak siz aday olmayı düşünür müsünüz? Kabaktepe; “Adaylık kafamda yok düşünmüyorum” dedi.

3-) Eğer AK Parti adı geçen isimleri erken bir vakitte açıklarsa İstanbul’u alma ihtimali çok yüksek. İmamoğlu aday olsa da olmasa da muhalefetteki bu dağınık görüntü kolay kolay toparlanamaz.

4-) Ve eğer İyi Parti – CHP arasında bir ittifak kurulmazsa sadece İstanbul değil bir çok büyükşehir yeniden AK Parti’ye geçebilir.

