Hürjet, 10'uncu kez uçtu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin özgün projesi olarak 2017 yılında çalışmalarına başlanan Hürjet, ilk uçuşunu 25 Nisan'da gerçekleştirdi.Hürjet, o tarihten itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi. Son iki uçuşunda iniş takımlarını da katlayan Hürjet, bugüne kadar toplam 6 saat 16 dakika havada kalarak, uçuş kontrol sistemi, hava veri sistemi, uçak sistem testlerini başarı ile icra etti. Son uçuşunda ikinci test pilotu da yer aldı. Bundan sonraki test dönemlerinde Hürjet, iki pilot ile gökyüzünde olacak.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, 'Hürjet uçmaya çok alıştı. Neredeyse her hafta test uçuşları gerçekleştirerek havada önemli veriler topluyor, analizler yapıyoruz. Bugün yine bir ilki gerçekleştirerek ikinci test pilotumuz da Hürjet'te yerini aldı. Yakında seri üretime geçerek TSK'ya vereceğimiz eğitim uçakları ile gelecekte birçok Türk savaş pilotunun yetiştirilmesinde önemli katkı sağlamış olacağız' dedi.Tek motorlu, tandem ve modern aviyonik süite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan Hürjet'te ilk teslimatın 2025 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.