Başkan Erdoğan'dan Şehit Aybüke Yalçın mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ın ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ın ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz.