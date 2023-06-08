Yunanistan'da deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'ın Boeotia bölgesinde 4,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirildi. Depremin henüz bir hasara neden olup olmadığı bilinmiyor.AFAD söz konusu depremin derinliğini 6.4 kilometre olarak geçti. Yunan basınında çıkan haberlerde ise derinlik 13 kilometre olarak açıklandı.Yine ülke basınında çıkan haberlerde depremde herhangi bir yıkılan bina, yaralı ve ölü olmadığı yazıldı. Depremin merkez üssü ise Atalanti olarak bilinen küçük bir ilçe.