  • USD: 23,32 - 23,36
  • EURO: 25,01 - 25,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Manisa’da zehirli uğur böceği örümceği görüldü

Daha önce Muğla ve Denizli’de zehirli uğur böceği örümceğine, şimdi de Manisa’nın Turgutlu ilçesinde rastlandı.

Ekleme: 8.06.2023 - 17:21 Güncelleme: 8.06.2023 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Manisa’da zehirli uğur böceği örümceği görüldüManisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşamını sürdüren Necati Sarıkaya, zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği gördü.

Subaşı Mahallesi Irlamaz Vadisi'nde denk geldiği örümceğin fotoğrafını çeken Sarıkaya, “Yürüyüş yaparken daha önce görmediğim bir türde örümceği gördüm. Basına yansıyan haberlerde örümceğin zehirli olduğunu duymuştum. İnsanların da haberi olsun diye fotoğrafını çekip gazeteci arkadaşlarla paylaştım.” dedi.

Muğla ve Denizli'de de görüldü
Zehirli uğur böceği örümceği, Muğla'nın Menteşe ilçesi TOKİ konutlarında geçen salı günü yine bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Uzmanlar, zehirli uğur böceği türlerine çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabileceğini belirtiyor.

Muğla ile aynı gün Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Mulcar da, uğur böceği örümceğine bir duvar üzerinde rastladı.

Ekiplere teslim etti
Uğur böceği gibi benekleri olan örümceği gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Mehmet Mulcar, şunları söyledi:

Mahalle de gezerken duvarın birinde gözüme çok farklı bir örümcek çarptı. Cep telefonumla resmini çekip, internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililerine haber verdim. Bulduğum örümceği, gelen ekiplere teslim ettim.

Nerelerde rastlanıyor?
Bu örümceklerin genellikle doğadaki karanlık ve kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görüldüğü ifade ediliyor...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Meral Akşener'in CHP'yi bölme planı hazır! İmamoğlu 'babasına' karşı
Candaş Tolga Işık'tan İBB Başkan adaylığı için Mustafa Sarıgül iddiası
İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde LGBT terörü destekçileri boy gösteriyor!
ABD’de uyuşturucu krizi akılalmaz boyutlara ulaştı! Sokaklar korku filmine döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Mansur Yavaş'tan AŞTİ esnafına fişleme skandalı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?
CHP’li Foça Belediye Başkanı kabusu yaşattı: Baskılara dayanamadık. Ekmeğimizle oynadı…
Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı
Gözler maaş ve ikramiyelerde: İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihler
Dünya Erdoğan'ın teklifini konuşuyor: Krizin çözümü için devreye girdi
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü
3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede