Bakan Güler, İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri, 8 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri görüşmede, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini iletti" denildi.