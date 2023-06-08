Bakan Güler, İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü
MSB: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri, telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri, 8 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri görüşmede, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini iletti" denildi.
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