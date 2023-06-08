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3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

İsmail Hacıfettahoğlu, Coronavirüs'ten korktu. Trabzon'daki köyünde mesafe kurallarına uyarak korundu. Gönüllü karantinasını sürdürmeye devam eden İsmail Hacıfettahoğlu'nun aldığı tedbirleri duyan şok oldu: Oğlunu bile…

Ekleme: 8.06.2023 - 17:22 Güncelleme: 8.06.2023 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı
Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'nde yaşayan emekli İsmail Hacıfettahoğlu, 3 yıl önce tüm dünyayı etkileyen Coronavirüs'e karşı tedbir aldı. Fethiye Köyü'ndeki evine taşındı.

COVİD OLMADI

Kısıtlamaların kalkıp hayatın normalleşmesine rağmen gönüllü karantinasını bırakmadı. Pandemi sürecinde olduğu gibi hijyen ve mesafe kurallarına uyan İsmail Hacıfettahoğlu, salgın boyunca COVİD-19'a yakalanmadığını da açıkladı.

3 YILDIR ŞEHRE İNMEDİM

Temel ihtiyaçlarını çocuğunun karşıladığı İsmail Hacıfettahoğlu, 'Pandeminin çıktığı zamandan bu yana 3 yıldır şehre inmedim. Allah'a şükürler olsun virüse yakalanmadım. Köyde yaşıyorum, sağlığım çok iyi. Burada güvercinlerim, tavuklarım, köpeğim ve arılarım var; onlarla uğraşıyorum.

3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

ÇOK DİKKAT ETMELİ...

Aşılarımı da yaptırmıştım. Burada canım hiç sıkılmıyor. Köy hayatı çok güzel. Virüsten korktuğum için köyde yaşıyorum. Virüsten korkmayanları gördük. Herkes sağlığına çok dikkat etmeli. Ölenler oldu. Çünkü dikkat etmediler. Sağlıklarına dikkat etseydiler virüse yakalanıp ölmezlerdi. İnşallah böyle bir şeyi daha yaşamayız' açıklamasını yaptı.

'KÖYDE HUZUR BULDU'

Babasının, köyde daha mutlu olduğunu belirten Tuncay Hacıfettahoğlu da 'Pandemide komşu ziyaretlerine kendisini kapattı.

VİRÜSTEN KORUNDU

Bizler de maske hijyen kurallarına dikkat ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Bu süreçte babama virüs bulaşmadı. Pandemi sürecinin azalmasıyla hatta bitmesiyle şehre gelmek istemedi. Köyde huzur buldu. Burada güvercinleri, köpeği, arıları ve tavukları var. Onlarla kendine özgü bir yaşam kurdu' ifadesini kullandı.

3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı
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