3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'nde yaşayan emekli İsmail Hacıfettahoğlu, 3 yıl önce tüm dünyayı etkileyen Coronavirüs'e karşı tedbir aldı. Fethiye Köyü'ndeki evine taşındı.Kısıtlamaların kalkıp hayatın normalleşmesine rağmen gönüllü karantinasını bırakmadı. Pandemi sürecinde olduğu gibi hijyen ve mesafe kurallarına uyan İsmail Hacıfettahoğlu, salgın boyunca COVİD-19'a yakalanmadığını da açıkladı.Temel ihtiyaçlarını çocuğunun karşıladığı İsmail Hacıfettahoğlu, 'Pandeminin çıktığı zamandan bu yana 3 yıldır şehre inmedim. Allah'a şükürler olsun virüse yakalanmadım. Köyde yaşıyorum, sağlığım çok iyi. Burada güvercinlerim, tavuklarım, köpeğim ve arılarım var; onlarla uğraşıyorum.Aşılarımı da yaptırmıştım. Burada canım hiç sıkılmıyor. Köy hayatı çok güzel. Virüsten korktuğum için köyde yaşıyorum. Virüsten korkmayanları gördük. Herkes sağlığına çok dikkat etmeli. Ölenler oldu. Çünkü dikkat etmediler. Sağlıklarına dikkat etseydiler virüse yakalanıp ölmezlerdi. İnşallah böyle bir şeyi daha yaşamayız' açıklamasını yaptı.Babasının, köyde daha mutlu olduğunu belirten Tuncay Hacıfettahoğlu da 'Pandemide komşu ziyaretlerine kendisini kapattı.Bizler de maske hijyen kurallarına dikkat ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Bu süreçte babama virüs bulaşmadı. Pandemi sürecinin azalmasıyla hatta bitmesiyle şehre gelmek istemedi. Köyde huzur buldu. Burada güvercinleri, köpeği, arıları ve tavukları var. Onlarla kendine özgü bir yaşam kurdu' ifadesini kullandı.