  • USD: 21,46 - 21,50
  • EURO: 22,96 - 23,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin son heykel hizmeti Edremit'e

CHP'li Edremit Belediyesi, 'ilçe sakinlerinin talepleri' doğrultusunda ilçe meydanına Sarıkız heykeli dikti.

CHP'nin son heykel hizmeti Edremit'e
Ekleme: 7.06.2023 - 10:14 Güncelleme: 7.06.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin son heykel hizmeti Edremit'e
Heykel 'hizmetleri' ile yerel yönetim tarihine damga vuran CHP'li belediyeler Cumhuriyet'in 100. yılında da dolu dizgin...

Halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine bütçeyi heykel ve heykeltraşlara aktaran CHP'li belediyelerde son proje Edremit Belediye'sinden.

Edremit'e Sarıkız heykeli
CHP'nin ilçe yönetimi meydana Sarıkız heykeli yaptırdı.

Hayata geçirilen proje belediyenin Twitter hesabından paylaşıldı.

"Sakinlerimizin talepleri göz önünde bulundurarak"
Paylaşımda, "Sarıkız Meydanı'nda mahalle sakinlerimiz ve esnafımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiğimiz yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında gün içerisinde meydana adını veren efsanelere konu olmuş Sarıkız'ın heykelinin montajı ekiplerimizce yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

CHP'nin son heykel hizmeti Edremit'e

100. yılda heykel şov
CHP, kısa süre önce tamamlanan genel seçimlere Cumhurtiyet'in 100. yılında iktidar parolası ile yola çıkmış, ağır bir hezimet almıştı.

2024'te yapılacak yerel seçimlere 1 yıl kala, Cumhuriyet'in 100. yılında CHP'li yerel yönetimler art arda heykel açılışlarıyla seçim sonrası süreçte kaldığı yerden devam ediyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı'nda CHP'ye destek vermedi
Terör geçit vermek yok! Türkiye Yüzyılı güvenlik modeli devrede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması
İyi Parti yerel seçim planlarına başladı: Sadece CHP ile ittifak yapalım
CHP’li Karalar, halka ‘işkence’ yapıyor! Köprüyü Erdoğan yaptı diye güzergah değiştirtti
FETÖ'nün sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler
Kandil'den Millet İttifakı'na yeni eleştiri: Değerler üzerine kurulmayan ilkesiz bir ittifaktı
CHP'nin son heykel hizmeti Edremit'e
CHP'de TEK ADAM isyanı büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sının şifresi çözüldü
Türk askeri 24 yıl sonra yeniden Kosova'da: İntikal uçuşları tamamlandı
Sinan Oğan'dan muhalefetin hakaretlerine tepki: Çocuklarıma kadar tehdit ettiler
CHP'li Özgür Özel'i terleten 'Kılıçdaroğlu' sorusu: Bugün genel başkan değiştirecek durumumuz yok
CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na karikatürlü tepki: Aklımızla dalga geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Buğday ve arpa fiyatları açıklandı
CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı' sorusuna yanıt: Kimse aklına estiği gibi hareket edemez
MHP'de TBMM Grup Başkanvekilliklerine Erkan Akçay ve Levent Bülbül getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz
İsimler farklı zihniyet aynı: CHP'de Ünal Çeviköz'ün yerine getirilen Namık Tan'ın skandal 'S-400' ve 'Sözde Ermeni soykırımı' paylaşımları
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödeniyor
Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Türünün en zehirlisi: Karanlık alanlarda gizleniyordu Türkiye'de görüldü

Türünün en zehirlisi: Karanlık alanlarda gizleniyordu Türkiye'de görüldü