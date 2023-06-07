CHP'nin son heykel hizmeti Edremit'e

Heykel 'hizmetleri' ile yerel yönetim tarihine damga vuran CHP'li belediyeler Cumhuriyet'in 100. yılında da dolu dizgin...Halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine bütçeyi heykel ve heykeltraşlara aktaran CHP'li belediyelerde son proje Edremit Belediye'sinden.CHP'nin ilçe yönetimi meydana Sarıkız heykeli yaptırdı.Hayata geçirilen proje belediyenin Twitter hesabından paylaşıldı.Paylaşımda, "Sarıkız Meydanı'nda mahalle sakinlerimiz ve esnafımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiğimiz yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında gün içerisinde meydana adını veren efsanelere konu olmuş Sarıkız'ın heykelinin montajı ekiplerimizce yapıldı." ifadeleri kullanıldı.CHP, kısa süre önce tamamlanan genel seçimlere Cumhurtiyet'in 100. yılında iktidar parolası ile yola çıkmış, ağır bir hezimet almıştı.2024'te yapılacak yerel seçimlere 1 yıl kala, Cumhuriyet'in 100. yılında CHP'li yerel yönetimler art arda heykel açılışlarıyla seçim sonrası süreçte kaldığı yerden devam ediyor.