  • USD: 23,02 - 23,06
  • EURO: 24,62 - 24,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Zelenskiy ve Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede Herson'da yıkılan baraj vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Zelenskiy ve Putin ile görüştü
Ekleme: 7.06.2023 - 16:36 Güncelleme: 7.06.2023 - 16:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Zelenskiy ve Putin ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Kahovka Barajındaki patlamayı araştırmak için uluslararası komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajında yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Türkiye olarak bu minvalde elllerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin kapsamlı soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletlerin ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Mutabakatı'nın sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkati çekti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletlerle Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirtti.

Türkiye'nin adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduğunu vurgulayan Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk paylaşım: Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Asıl kavga şimdi başlıyor
Başkan Erdoğan Zelenskiy ve Putin ile görüştü
İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 2024 yerel seçim mesajı: Yeniden İstanbul sloganıyla saha çalışmalarına başlıyoruz
Ekrem İmamoğlu: Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor
ABD-Kandil iş birliği ifşa oldu! Teslim olan terörist PKK'ya verilen desteği bir bir anlattı
Diyarbakır’da kaçak elektrik terörü! Araçla önünü kesip ölümle tehdit ettiler: Senin kafana sıkarım
Yeni Bakanlar TBMM'de yemin ediyor!
Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı
Mehmet Fatih Kacır: Ay'a ilk temas 1,5 yıl sonra sağlanacak
AK Parti'den yeni dönemde ilk asgari ücret açıklaması: Beklentiler karşılanacak
Maduro’dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Yeni dünyanın birliğinde sağlam kalıyoruz!
Asgari ücret zammı, memur maaşı, emekli aylığı artışı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi
CHP kayyuma sadece HDP için karşı çıkmamış! İzmir'de terör iltisaklı ismi böyle beslemişler!
Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...
Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı'nda CHP'ye destek vermedi
Terör geçit vermek yok! Türkiye Yüzyılı güvenlik modeli devrede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması
Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede