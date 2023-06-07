Ailelerin HDP önündeki eylemleri sürüyor

Her hafta çarşamba günü HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı.Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı. Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, çocuğu gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.'HDP'den PKK'dan korkmuyoruz. Çocuklarımızı getirip bize teslim etsinler' diyen Teker, şöyle konuştu: 'Yeter artık anneler babalar ağlıyor. Korkmayın, gelin devlet buradadır. Korkmasınlar, gelip çocuklarını istesinler. 4 yıldır burada ve Diyarbakır'da eylem yapıyorum. Çocuğum gelmeyene kadar eylemi devam ettireceğim.'Ayten Koçhan ise, 8 yıldır evladından haber alamadığını belirtti.