Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Kabine'sinde Milli Savunma Bakanlığı görevine gelen ismin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler olduğu açıklamıştı. Yaşar Güler, Hulusi Akar'dan sonra ikinci kez Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna oturan isim Genelkurmay Başkanı oldu.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar'dan teslim aldı.Devir teslim töreninde konuşan Hulisi Akar şunları kaydetti:'Cumhurbaşkanımıza sıkıntı vermeden elimizden geldiğimizce yapmaya çalıştık. Şu ana kadar alınan sonuçlarla birlikte alnımızın akıyla görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi bir dönem yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tevdi edilen hayati görevi siz değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte icra etmenin gururluğunu hep birlikte yaşıyoruz.Bu hassas dönemde Türkiye uluslararası alanda özne haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da Silahlı Kuvvetleri'mizin sorumluluğu artmıştır. Görev süremiz boyunca hudutlarımız bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirlerle korunmuştur.'ULAŞILAMAYAN YERE MEHMETÇİK ULAŞMIŞTIR'Terörü kaynağında yok etmek amacıyla yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Çukur operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Pençe Kilit ile devam etmiştir. Girilemez denilen yere girilmiştir, ulaşılamayan yere Mehmetçik ulaşmıştır.Yurt içinde terör bildiğiniz gibi takip ettiğiniz gibi bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye gelen saldırılar bertaraf edilmiştir. Ege'de, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimiz korundu.Azerbaycan ve Libya olmak üzere Kosova, Katar gibi dost ve müttefik ülkelerin yanlarında olduk, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.''EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'Hulisi Akar'ın ardından söz alan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşmasından satır başları şu şekilde:'Görevi süresince biz çalışma arkadaşlarıyla kurmuş olduğu uyumlu çalışma ortamından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum.MSB göreviniz içinde devlet, millet için yaptığınız değerli hizmetler asla unutulmayacak, şükranla anılacaktır.Malumunuz bu bir bayrak değişimidir. Şahsıma tevdi edilen sorumluluğun bilinciyle bu bayrağı devralıyorum. Görev sürem içinde artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.Bu kapsamda FETÖ ile mücadelede artan azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. MSB'nin bu sorumluluk alanlarında görevlerimizi yerine getirmek için Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, anayasaya tam bağlı, şeffaflık içinde ilgili paydaşlarla uyum, koordine, istişare içinde, ülkemizin tüm haklarını korumak için mesai mefrumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olunuz.'